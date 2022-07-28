Üreticinin yaban domuzu isyanı: Zarar vermediği ürün yok

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticilerin başına bela olan yaban domuzlarının zarar verdiği sebze bahçelerini gezdi. Üretici Hasan Uslu, “Geceleri nöbet tutuyoruz. Her gün birkaç üretici uykusuz sabahlayıp ürünümüzü korumaya çalışıyoruz” dedi.

Mehmet SERBES

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı köylerde yaban domuzlarının zarar verdiği tarla ve bahçelerde üreticilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Gürer’e dert yanan üreticiler, kirazdan nohuda, lahanadan domatese kadar her bölgede yetiştirilen tüm ürünlere zarar veren yaban domuzlarına karşı nöbet tutmaya başladıklarını ancak yine de domuzların verdiği zararı önlemekte zorlandıklarını belirttiler.

İlçe sınırları içinde domuzların büyük zarar verdiği bir domates tarlasında Gürer’e dert yanan üretici Furkan Şahin, bağ, bahçe ve tarlalarda ne ekili ise hemen hemen hepsine zarar veren yaban domuzlarının sayısını son yıllarda giderek arttığını ve tehlikenin boyutlarının önlenemez duruma geldiğini belirtti.

DOMATES TARLASINI TALAN ETTİLER

Domates tarlasında damlama sistemi ve yerüstü naylonlarına zarar vererek, toprak altında solucan aradıkları değerlendirilen domuzların neden olduğu zararın büyüklüğüne dikkat çeken üretici Furkan Şahin, domatesler olgunluğa eriştikten sonra, sürüler halinde gelen domuzların tarlaya çok daha büyük zararlar verebileceğinden endişe ettiklerini ifade etti.

DOMUZUN ZARAR VERMEDİĞİ ÜRÜN YOK!

Domuzların, bölgede sadece domates değil, lahana, nohut, fasulye, kiraz ve diğer meyve ve sebzelere de ciddi zarar verdiğini anlatan üretici Hasan Uslu’da, “Geceleri nöbet tutuyoruz. Her gün birkaç üretici uykusuz sabahlayıp ürünümüzü korumaya çalışıyoruz. Ancak zaman zaman bahçe ve tarla sınırlarındaki çitleri bile sökebilme kabiliyetine sahip olan domuzların verdiği zararı engellemekte güçlük çekiyoruz” diye konuştu.

ÜRETİCİLER MAĞDUR

Gürer ile birlikte üreticilerin sorunlarını dinlemek üzere domates tarlasına gelen CHP Ulukışla ilçe başkanı Hüseyin Toker ise tüm üreticilerin domuzlardan ciddi anlamda mağdur olduğuna değindi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin sürek avı konusunda çalışma başlattığını ancak farklı bölgelerde sayıca artan yaban domuzuna karşın önlemler yetersiz kaldığını, çok sayıda üreticiden şikayet aldıklarını belirtti.

Toker, “Bölgemizde yaban domuzları üreticiler için sorun olmaya devam ediyor. Yıllar önce başlatılan orman çalışmaları kapsamında, ormanlık alanların gelişmesi için bu bölgele kısmı olarak bırakıldığı düşünülen yaban domuzları bugün ormanlardan tarla, bağ ve bahçelere inerek üreticiler için sorun olmaya başladı. Domuzlar, bütün üreticilerin ciddi mağduriyet yaşamasına neden oluyorlar” şeklinde konuştu.

BAKAN ‘SORUNU ÇÖZECEĞİZ’ DEMİŞTİ AMA…

Gürer ise konuyu soru önergesi olarak daha önce de TBMM gündemine taşıdıklarını anımsattı. Konuyla ilgili olarak dönemin Tarım ve Orman Bakanlıklarının soru önergelerine yanıt verdiğini belirten Gürer, “Bakan, sürek avı konusuna değinmiş ve doğadaki dengenin de göz önündü tutularak soruna sürek avı ile çözüm bulunacağı yönünde bir açıklama yapmıştı. Ancak aradan geçen süre içinde sorunun çözülmediği gibi giderek arttığı gözleniyor” ifadelerini kullandı.

YABAN DOMUZLARI ARABALARI BİLE DEVİREBİLİYOR

Gürer, benzer sorunların Çamardı ilçesinde de yaşandığı yönünde ihbarlar aldıklarını belirterek, “Bazı üreticiler bizlere ulaşarak, domuz sürüleri nedeniyle artık üretim yapamaz hale geldiklerini bile söylüyorlar. Üreticiler, ciddi mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyor. Üretim süreci sorunlarla dolu, girdi maliyetleri üreticiyi düşündürüyor. Bir de ürettiği ürüne yaban hayvanları zarar vermesi sorununa sorun katıyor. Üreticinin başı dertten kurtulmuyor” diye konuştu.

GÜRER’DEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Gürer, bölgede tek geçim kaynakları üreticilik olan vatandaşların, yaban domuzlarının neden olduğu sorun karşısında ciddi ürün kaybı ile mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Önlem alınması çağrısında bulundu. Yetkililer bir an önce tedbir almalı. Çamardı ve Ulukışla ilçesi başta olmak üzere farklı alanlarda artan yaban domuzları üretimde ciddi sıkıntılar yaratıyor” dedi.

İlginizi Çekebilir Munzur Çayı yükseldi, sekiz yaban domuzu mahsur kaldı