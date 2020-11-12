Üreticisi uyardı: Bu çürük elmalar meyve suyu olacak

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde çekilen bir görüntüde, köydeki bir depoda toplanan çürük elmaların, fabrikaya meyve suyu yapılmak üzere gönderildiği iddia edildi.

Paylaşımın sahibi tüccar, görüntünün bir köy deposunda çekildiğini, çürük elmaların seçilerek bir fabrikaya meyve suyu yapılmak üzere gönderildiğini ifade etti.

“MİLLET NE İÇTİĞİNİ GÖRSÜN”

Depoda kendisine ‘Çekme’ uyarısı yapılan tüccar, ‘Çekeceğim. Millet ne içtiğini görsün. Seneye 10 kuruş elma. Daha bunun suyunu içeceğiz’ dedi. Görüntüde yer alan üretici ise ‘Bu elmalar ne olacak?’ sorusuna ‘Meyve suyu olacak’ yanıtını verdi.

Görüntülerin ses getirmesinin ardından paylaşımın sahibi, videoyu sosyal medya hesabından sildi.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Görüntülerin basında yer almasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

İnceleme başlatıldığı belirtilen bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

“Bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiaların yer aldığı bir görüntünün paylaşılması üzerine ekiplerimiz konuyla ilgili derhal inceleme başlatmıştır. Bakanlığımız halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir uygulamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesinlikle müsaade etmeyecektir. Konu detaylıca araştırılıp ilgili birimlerimiz gereken çalışmayı ivedilikle yapacaktır” denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ile ilgili her türlü şikayeti Alo 174 Gıda Hattı ya da 0501 174 0 174 numaralı Whatsapp İhbar Hattı’na yönlendirilmesi çağrısında bulundu.

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