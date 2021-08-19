Üreticiyi yıkan yanıt: Baraj risk altında, bir damla su veremeyiz

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde pamuk üreticileri su sorunu için DSİ’ye yürüdü. DSİ Bölge Müdürü Göktuğ İlter bugün üretici temsilcileri ile görüştü. CHP İlçe Başkanı Salih Konya, “DSİ Müdürü bize rezervin eksi 80 milyon metreküpe indiğini söyleyerek, “Baraj tehdit altında su verilmesi imkânsız. Bir damla bile veremem” dedi. ifadelerini kullandı.

SELAMI AYDIN

Denizli’de üreticilerin su sorunu büyük bir sorunu ortaya çıkardı. İddiaya göre DSİ Aydın Bölge Müdürü Göktuğ İlter, kendisinden su isteyen pamuk üreticilerine “Size bir damla bile su veremem. Baraj rezervi eksi 80 milyon metreküpe indi. Baraj tehdit altında” ifadesini kullandı.

SARAYKÖY’DE ÜRETİCİ DSİ’YE YÜRÜDÜ

Önceki gün Sarayköy’deki pamuk üreticileri bu yıl üçüncü sularını alamadıklarını ve ürünlerinin tarlada kuramaya başladığını öne sürerek DSİ ilçe müdürlüğüne yürüdü. Öfkeli kalabalık DSİ personeli ile tartıştı. Kalabalığın öfkesini CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca dindirdi. Görevli bir ziraat mühendisi ile görüşen vatandaşlar, “65 gün nasıl Söke’ye su gönderdilerse bizim bu suyu da bir hafta açacaklar. Parasını ödedik. Orada su olduğunu biliyoruz. Çok istemiyoruz bir hafta yeter. Mahsulümüz yandı. Herkesin borcu harcı, derdi var” diye isyan etti.

“İKİ SU SÖZÜ VERDİK”

Bu yıl ikinci kez DSİ’ye yürüyen kalabalığa seslenen görevli, “Valilik kararı var. Maksimum iki su verilecek deniyor. Biz iki suyu verdik. Bunu da çiftçilerimizin beyanına ve saha çalışmamıza göre verdik. Bölge müdürlüğümüz 5 Ağustos’a kadar su taahhüt etti o zamana kadar iki su verildi. Benim barajdan bir litre su verebilme yetkim yok” diye konuştu. Bunun üzerine üreticiler “Fazla geldi su denize akıttınız. Saray Sulama birliği suyu 25 Temmuz’da kesti yalan konuşuyorsunuz” diye isyan etti. Karaca ise Denizli Valisi Ali Fuat Atik’i arayarak üreticilere yardımcı olmasını istedi. Atik de üreticileri makamına davet etti, Denizli’den sorumlu DSİ Aydın Bölge Müdürü Göktuğ İlter ile görüşme olanağı sağladı.

O GÖRÜŞME BUGÜN YAPILDI

Üretici temsilcileri ile DSİ sorumlularını karşı karşıya getiren görüşme bugün Denizli Valiliğinde gerçekleşti. Görüşmeye katılan CHP Sarayköy İlçe Başkanı Salih Konya SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada; “Aydın’dan gelen bölge müdürü su verilemeyeceğine yönelik açıklama yaptı. Hem Cindere Barajı’nda hem de onu besleyen Adıgüzel Barajı’nda su kalmadığını söyledi. En eksi noktaya gelindiğini, barajın tehdit altında olduğunu su verilmesinin imkansız olduğunu söyledi. Rezerv eksi 80 milyon metreküpe inmiş. ‘Baraj tehdit altında su verilmesi imkânsız. Bir damla bile veremem’ dedi” ifadelerini kullandı.

“SU ADİL DAĞITILMADI”

Bölgedeki üç sulama birliğinin Çağbayır adı altında toplandığını bu birliğin de Sarayköy Ovası’nın tamamına su vermekten sorumlu olduğunu söyleyen Konya, “Sezon başında DSİ iki su verebileceğini söyledi. Bu duruma göre işinizi ayarlayın diye tebliğ ettiler. Fakat dağıtımı uygun yapamadılar. Kimi üç kez su kullandı kimi bir kez kullandı. Sulama birliklerine verilen beyana göre 80 bin dekar pamuk ekili alan var. Bunun 40 bini ideal sulama yapamadı. Rekolte kaybı çiftçinin toplamda 200 milyon liralık kayıp yaşamasına neden olacak. Bir çok arazi icar. Dekar başına masraf 2 bin lirayı buluyor. Bu insanların yüzde 95’inin başka geliri yok. Bine yakın aile kaderine terk edildi. Normalde iki su yetmiyor. Üretici üç sulamaya razı. Kimse bu yıl dördüncü sulamayı zaten beklemiyordu. Düzensiz yönetimden aşırı sulamalar da oldu. Rekolte çok düşecek. Üretici maliyetini belki ancak karşılayacak” ifadelerini kullandı.

“SÖZLER TUTULMADI”

Konya Sarayköy’ün AKP’li Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş’ın da verdiği sözü tutmadığını ifade ederek; “En sıkıntılı konu bölgedeki mevcut belediye başkanının sulama sezonu başlamadan önce çiftçi için bir çok söz vermesine rağmen bunları yerine getirmeyişidir. Şimdi sessiz sedasız köşelerine oturmuş çiftçinin içerisine düşmüş olduğu bu kötü durumu karşıdan izlemektedirler” diye konuştu.

KARACA ÜRETİCİYE DESTEK VERDİ

Sarayköylü üreticilere destek olan Karaca, “Tarlada ürün yanacak mı? DSİ herkesi yüz üstü mü bırakacak? Sarayköy Ovasında çiftçilerimiz isyan ediyor. Su verilmediği için pamuklarını sulayamıyorlar. Su verilecek diye söz verilmiş ama sözümü tutan olmamış. Dertlerini anlatacak muhatap bulamıyorlar. Yanlarındayız ve yetkililere sesleniyoruz. En kısa zamanda su verilmez ve pamuklarını sulayamazlarsa pamukları kuruyacak, emekleri heba olacak. Su sorununun çözümünün takipçisi olacağım” diye konuştu.

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