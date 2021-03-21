Üretim izni alınan yerli hibrit ayçiçeği tohumları uluslararası pazarda rekabet imkanı sağlayacak

TEKİRDAĞ (AA) – MESUT KARADUMAN – Trakya'daki iki firma tarafından geliştirilen ve üretim izni alınan iki hibrit ayçiçeği tohumu, Türkiye'de çiftçilerin kullanımına sunulmasının yanı sıra ihraç da edilecek.

Trakya Tohumcular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toruk, AA muhabirine, Trakya'da tohum yetki belgesi almış firmalarla çalışmalar yürüttüklerini, hibrit (aynı tür bitkinin iki farklı çeşidinin çaprazlanması sonucu elde edilen tohum) ayçiçeği tohumu konusunda araştırma yapan firmalara da bütçe ayırdıklarını söyledi.

Derneklerine üye Tekirdağ ve Edirne'deki iki firmanın Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ortak proje yürüttüğünü belirten Toruk, "Bu projeler sonucunda ülkemize dış ticarette de rekabet imkanı sağlayacak iki hibrit ayçiçeği tohumunun üretim izni alınarak, tescil çalışmalarına başlandı." dedi.

– "Verim, kalite, hastalık ve çevre şartlarına dayanıklılık açısından farklılık gösteriyor"

Toruk, hibrit tohumların Türkiye'de çiftçilerin kullanımına sunulmasının yanı sıra uluslararası pazarda da rekabet gücünü artıracağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İki hibrit tohumumuz da Rusya ve Ukrayna pazarındaki global firmalarda bulunan tohumlarla rekabet edebilecek özelliklere sahip. Hibrit tohumlarımız verim, kalite, hastalık ve çevre şartlarına dayanıklılık açısından farklılık gösteriyor. Ülkemizde ayçiçeği tohumu çok pahalı. Yerli çeşitlerimiz arttıkça hem kalite hem de fiyat rekabeti olacaktır. Bu yıl yapılacak ekimlerle hibrit tohumlarımızı toprakla buluşturacağız."

Ayçiçeği tohumu üretiminin özellikle Trakya açısından önemine işaret eden Toruk, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ihraç edilen tohumlukların yüzde 65'i ayçiçeği tohumu. Tohumculukta yerli firmalarımızın payı çok az. Hibrit ayçiçeği tohumu Türkiye'de üretilince hem kendi çiftçimize daha uygun fiyata daha kaliteli ürün vereceğiz hem de yurt dışı pazarlarda rekabet gücümüz artacak. Türkiye'de üretilip yurt dışına satılan hibrit ayçiçeği tohumundan ülkemiz para kazanıyor belki ama bunların lisans ücretleri yine yurt dışına gidiyor. Bu nedenle çok fazla kazancımız olmuyor."