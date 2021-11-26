Üretimde durma tehlikesi var

Hammadde temini ve fiyatlamada sıkıntı yaşandığını ifade eden ihracatçılar, üretimin durma noktasına geldiğini söylüyor. Üretim için ithalata bağımlı olan sanayiciler, oynak kurdan büyük zarar görüyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Hayat pahalılığı, işsizlik, yüksek döviz kurları gibi ekonomik sorunlarla boğuşan Türkiye, çıkışı düşük faiz ve yüksek enflasyon politikasında arıyor. Aylık ihracat rakamları rekor kırarak 20 milyar doların üzerine çıkarken, yıllık enflasyonun 230 milyar dolara ulaşacağı ifade ediliyor.

Ancak bunun karşısında ithalat da aynı şekilde yükseliyor. TÜİK verilerine göre, ihracat 2021 Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 artarak 20 milyar 780 milyon dolar, ithalat da yüzde 11.9 artarak 23 milyar 328 milyon dolar oldu. Bu ithalatın yaklaşık 3 milyar dolarını yatırım (sermaye) malları oluştururken, 18.2 milyar dolarını da hammadde ve ara malları oluşturdu. Bunlar içinde sanayi için işlem görmüş ve görmemiş hammadde ithalatının toplamı başlı başına 10 milyar doları geçiyor.

MALİYETLER ARTIYOR

Volatilitenin dezavantaj sağladığını ifade eden TOBB Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat, ihracat yaparken fiyat veremediklerini söyledi. Kur dalgalanması olduğunda müşterilerden fiyat baskısı gördüklerine dikkat çeken Fayat, kendilerinden indirim istendiğini ve tabeladaki yüksek kurdan faydalanamadıklarını belirtti.

KUR REKABETÇİ DEĞİL

TL olarak sadece işçilik maliyetlerinin olduğunu, bunun da yüzde 30-35 civarında maliyet yarattığını dile getiren Fayat, “Kârın da düştüğü ve fiyat baskısı yediğimiz bir dönem. Rekabetçi kur diye bir şey söz konusu değil. Rekabetçi kur enflasyon oranında artıştır. Öyle olduğu dönemde ihracat daha sağlıklı büyüyor. Yakın coğrafyadan bizden alım yapıyorlar lojistik avantajıyla. Konteyner krizi gibi sorunlar geçince şu anki talep devam etmeyecektir. Çin yerine bizden alıyorlar şimdi ama konteyner ve gemi maliyetleri aşağı inince buradaki satışları sürdürecek adımlar atmamız gerekiyor” dedi.

Yurtiçinde döviz ile satış başladı

Kurlardaki çok hızlı artışın ihracatçıları kötü yönde etkilediğini söyleyen İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Koçak, “Ambalaj ve diğer sektörler dövizle satışa döndü. Bir de günlük fiyatlar üzerinden çalışıyorlar. Bu nedenle yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimize günlük fiyat vermek oldukça zor. Öngörülebilirlik çok önemli bizim için. Kurun iniş çıkış yapması kısa zamanda bizi olumsuz durumda bırakıyor” diye konuştu.

Enflasyon oranında hareket etmesi gerek

İthalata bağlı hammaddenin yurtdışından gelmesinin maliyetleri yükselttiğini anlatan Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, kurdaki dalgalanmanın kendilerini çok etkilediğini söyledi. Sarıbekir, “Enflasyon seviyesinde bir artış değil, daha fazla veya az olunca bizi çok kötü etkiliyor. Yavaş yavaş sabit kalması ve enflasyon oranında hareket etmesini bekliyoruz” dedi.

Üretimde durma tehlikesi var

Hammaddeye ulaşımda sorun olduğunu söyleyen Plastik Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ömer Karadeniz, kurdaki dalgalanmaların sanayiciyi olumsuz etkilediğini belirtti. Karadeniz, “Üretim sayesinde ayakta duran sanayimiz, bu hızlı yükselişler ve doğuracağı sonuçların önüne geçilmediği sürece üretim yapamaz hale gelme tehlikesi ile karşı karşıya kalacak” dedi.

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