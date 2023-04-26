Urfalı çiftçiden AKP’li vekillere: Yemedik keçi, koyun bırakmadılar

CHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mahmut Tanal, Harran ve Akçakale ilçelerinde kırsal mahalleleri ziyaret etti. Bir çiftçi iktidar vekillerinin kendilerini ziyaret etmediğini belirterek, “Değerli vekillerimizin ayakları değmedi daha sizin değdiğiniz topraklara” dedi. Tanal’ın “Size faydası olmayana oy vermeyin. Gelip ancak kavurma yiyip gidiyorlar” sözlerine çiftçi ise “Burada yemedik keçi, koyun bırakmadılar Sayın Vekilim!” karşılığını verdi.

Tanal, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Pekmezli, Ceylanharabesi ve Yeşilyurt mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Atıl durumda bırakılan sulama kanallarının başında açıklama yapan Tanal, suyla buluşturulmayan bölgedeki sulama kanallarının çöplük olarak kullanıldığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Sudan’da tarım arazisi kiralayarak söz konusu ülkeye yatırım yaptığını hatırlatan Tanal, “Mevcut olan siyasi iktidar, Sudan’daki toprakları kiralıyor, orada ürün ekiyor. Bu kanala eğer su verilmiş olsaydı, Harran’ın ve Akçakale’nin arazileri, Harran Ovası sulanmış olacaktı” dedi. Vatandaşların kendi imkânlarıyla kuyu kazarak ve fahiş oranda elektrik parası ödeyerek sulama yaptığını hatırlatan Tanal, “Bu da maliyetleri kurtarmıyor. Devlet bu kanalları yapmış, suyu getirmediği, suyu ürünle bulaştırmadığı, buradaki kanala su gelmediği için köylümüz perişan” ifadelerini kullandı.

CHP İKTİDARINDA HARRAN OVASI SUYLA BULUŞACAK

Bölge çiftçisinin elindeki arazilerin çoğunun özel elektrik şirketi DEDAŞ’a ve diğer kurumlara hacizli ve rehinli konumunda olduğunu belirten Tanal, şöyle devam etti: “Çiftçiyi bitirmek istiyorlar. Çiftçinin bitirilmesi demek, işte Ukrayna-Rusya savaşında buğday, nohut ve mercimeği yurt dışından ithal ediyoruz. Tarım stratejik bir konudur. Burada öncelikle yapılması gereken, vatandaşımıza suyun getirilmesi lazım. Burada köylü perişan, çiftçi perişan! CHP iktidarında biz su kanalları üzerinde güneş enerjisi panelleri yapacağız. Elektrik üreteceğiz. Buradaki çiftçimize ücretsiz elektrik vereceğiz. Sudan çiftçisine para vereceğine Harran çiftçisine, Akçakale çiftçisine, Harran Ovası’na bu paralar yatırılırsa, çiftçiye verilirse ülkemiz hem kalkınır hem burada mevsimlik tarım işçisi olmaz. Hem Harran zenginleşir, Akçakale zenginleşir, Şanlıurfa zenginleşir, Türkiye zenginleşir. Su kanallarının tamamı CHP, Millet İttifakı iktidarında faaliyete girecek. Buradaki kanal ve Harran Ovası suyla buluşacak.”

ÇİFTÇİ: YEMEDİK KEÇİ, KOYUN BIRAKMADILAR!

Tanal konuşurken bir çiftçi, “Değerli vekillerimizin ayakları değmedi daha sizin değdiğiniz topraklara” diye seslendi. Bunun üzerine Tanal da “Kardeşim, o vekilleri siz seçtiniz siz! Yüzde 98 oy veren Harran ve Akçakale’dir. Size faydası olmayana oy vermeyin. Gelip ancak kavurma yiyip gidiyorlar. Yazık Günah! Burada çocuklar eğitim alamıyor. Çocuk ilkokul ikinci sınıfta okuma-yazma bilmiyor” şeklinde karşılık verdi.

Çiftçinin de AKP milletvekillerini kastederek, “Burada yemedik keçi, koyun bırakmadılar Sayın Vekilim!” dediği duyuldu. Tanal ise “Burunlarından fitil fitil gelsin, ne diyeyim” diye konuştu.