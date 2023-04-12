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12 Nisan 2023
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Ürfi Çetinkaya cezaevine gönderildi

Alaturka Online
Alaturka Online

Türkiye’de son yıllarda polis tarafından en çok aranan isimlerden olan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya ve 5 örgüt üyesi dün gözaltına alındı.

HÜKÜM YÜZÜNE OKUNDU

Düzenlenen operasyonun sonunda yakalanan Ürfi Çetinkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Çetinkaya, sağlık kontrolünden sonra Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

İstanbul 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’a yönelik ‘hakaret’ suçundan yargılandığı dava kapsamında savunma yapan Ürfi Çetinkaya, daha sonra ise ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Artvin’e bağlanarak savunma yaptı.

İnfaz ve İlamat Bürosu’na getirilen Çetinkaya’nın kesinleşmiş cezasına ilişkin hüküm yüzüne okundu. Adliyedeki işlemleri tamamlana Çetinkaya, cezaevine gönderildi.

2013 YILINDA CEZASI KESİNLEŞTİ

2013 yılında Çetinkaya hakkında 24 yıl hapis cezası kesinleşmişti. 10 yıl boyunca bulunamayan Çetinkaya hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

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