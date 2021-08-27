Ürküten ölüm verileri: 2 haftada yüzde 105 arttı

Halk Sağlığı Uzmanı Cavit Işık Yavuz, son iki haftadaki ölüm ortalamasının yüzde 105 arttığını söylerken, Türk Tabipler Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi Güçlü Yaman’da fazladan ölümlere dikkat çekti. Yaman, “18-24 Ağustos haftasında Türkiye’deki ölümlerin yüzde 44’ünün yaşandığı kentlerde ölümler önceki 3 yıl ortalamasına göre yüzde 43 arttı” dedi.

Bilim insanları yaptıkları paylaşimlarla son haftalarda sürekli artan ölümlere dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı resmi verilerle de olsa ölümlerin arttığını söyleyen Halk Sağlığı Uzmanı Cavit Işık Yavuz, “Sağlık Bakanlığı ağır hasta sayısını 4 Temmuz’dan bu yana günlük değil haftalık ortalama olarak yayımlıyor. Hem haftalar çok geriden geliyor, hem de bazı haftaların verileri açıklanmadı. Veriler eksik de olsa da 2 haftada ağır hasta ortalaması yüzde 74, ölüm ortalamasının yüzde 105 arttığını görebiliyoruz” dedi.

“FAZLADAN ÖLÜMLER 171 BİNE ULAŞTI”

TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi yazılımcı Güçlü Yaman’da fazladan ölümleri değerlendirerek, “18-24 Ağustos haftasında Türkiye’deki ölümlerin yüzde 44’ünün yaşandığı kentlerde ölümler önceki 3 yıl ortalamasına göre yüzde 43 arttı. Fazladan ölümler Türkiye projeksiyonunun günlük ortalaması 510, günlük resmi Covid ölüm ortalaması 213 oldu. Belediyelerin vefat verilerine göre, 2019 yılında Türkiye’deki ölümlerin yüzde 47’inin yaşandığı kentlerde 11 Mart 2020-24 Ağustos 2021 arasında önceki son 3 yılın ortalamasından fazla ölen insan sayısı 83 bin, bu ölümlerin Türkiye projeksiyonu 171 bin ediyor” şeklinde konuştu.

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