Uruguay’ın genç kalecisinden şok hata: ‘Muslera izlemelisin’

Uruguay ve Brezilya U23 milli takımları arasında oynanan CONMEBOL Olimpiyat Elemeleri karşılaşması 1-1’lik beraberlikle sonuçlanırken Uruguay kalecisinin yaptığı hata maça damga vurdu.

Manuel Ugarte Ribeiro’nun 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Uruguay, dakikalar 40’ı gösterdiği sırada büyük bir şok yaşadı.

Brezilya’nın sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına yapılan ortaya forvet oyuncusu kafa vuruşunu yaptı. Uruguay kalecisi Ignacio De Arruabarrena rahatlıkla kontrol edebilecek durumdayken topu önce sektirdi.

Ardından bir türlü topu tutmayı başaramayan genç kaleci bir anda kontrolü kaybedince top çizgiyi geçti ve ağlarla buluştu. Bu golle Brezilya durumu 1-1’e getirirken kalan dakikalar başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Genç kalecinin bu hatasının ardından, vatandaşı Galatasaraylı Fernando Muslera’yı daha fazla izleyerek onu örnek alması gerektiği yorumları yapıldı.