Uşak’tan Muğla’ya uzanan yaşam mücadelesi

Uşak’ta Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim gören 3. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Elif Aydoğdu, 2 yıl önce sokakta bulduğu ve “Kara” ismini verdiği köpeği geçen ay geçirdiği trafik kazasının ardından kayboldu. Köpeğini Uşak Belediyesine ait barınakta bulan Aydoğdu, köpeğin kaybolduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle vurulduğu ortaya çıktı. Vücudunun değişik noktalarında 30 saçma olduğu tespit edilen köpek, Uşak’ta tedavi edilemeyince Muğla’ya getirilerek bir aylık tedavisinin ardından hayata tutundu.

AYDOĞDU: KARA’NIN VÜCUDUNDA 30 SAÇMA TESPİT EDİLDİ

Uşak Belediyesi Hayvan Barınağında yeterli ekipmanların olmadığı için veterinere götürdüğünü ancak oradan da bir sonuç alamadığını belirten Elif Aydoğdu, “Götürdüğümüz veterinerde Kara’nın vücudunda yaklaşık 30 tane saçma olduğu tespit edildi. Veterinerimiz saçmaları burada temizleyemeyeceklerini, gerekli cihazların olmadığını ve yapılması gereken işlemin oldukça pahalı olduğunu söyledi. Daha sonra tedavisi için internette araştırma yaptım ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Hayvan Bakım Evinde daha önce ‘Öznur’ isimli köpeğin tedavisi ile ilgili haberleri gördüm. Daha sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçtim” dedi.

“MUĞLA BİZE ‘UMUT’ OLDU”

İnternette gördüğü habere çok sevindiğini ve haber ile umutlarının arttığını söyleyen Aydoğdu, şunları söyledi:

* Muğla Büyükşehir Belediyesinde köpeğimin tedavi olabileceğini öğrenince pet taksi ile Muğla’ya gönderdim. Kara’nın tedavileri kısa sürede başladı. Dün bana Kara’nın durumu ile ilgili bir video gönderdiler. Sağlığının yerine geldiğini gördüm. Muğla bize umut oldu. Hala daha böyle güzel kalpli insanların olması bizi mutlu etti. Muğla’daki barınakta çok güzel ilgi var. Birçok yerde böyle barınaklar maalesef yok. Ama Muğla Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok başarılı herkese teşekkür ediyorum.

YAMAN: KARA 1 AY SONRA UŞAK’TAKİ YAŞAMINA DEVAM EDECEK

Kara’nın sağlık durumu hakkında bilgi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Uzman Veteriner Hekim Özgür Yaman, “Kara yaklaşık bir haftadır bizimle beraber. Tedavisine başladık ve yavaş yavaş yürümeye başladı. Kara’nın özellikle sırt bölgesinde ve arka bacaklarında, kalçasında toplamda yaklaşık 30-31 kadar saçma bulunuyor. Bunların bir kısmını temizlemeye çalışacağız. Şu an öncelikli olarak medikal tedavisini sürdürüyoruz. Bu güne kadar da Kara’nın tedaviye cevabı çok güzel oldu. Sanıyorum 3-4 hafta sonra Uşak’taki hayatını özgürce sürdürmeye devam edecek” şeklinde konuştu.