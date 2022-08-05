Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, İmamoğlu’na teşekkür etti, bazı AKP’liler ayaklandı

Üsküdar’ın AKP’li Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in açılışı yapılan bir tesis için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etmesi bazı AKP’liler tarafından tepkiyle karşılandı. Konuyla ilgili İmamoğlu’ndan da açıklama geldi.

AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar’da yapımı tamamlanan altyapı tesisi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na teşekkür etti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından bazı AKP’liler Türkmen’e tepki gösterdi. Özellik sosyal medya üzerinden yapılan eleştiriler sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da açıklama geldi. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

“VAY SEN NİYE TEŞEKKÜR EDERSİN…”

*Üsküdar Belediye Başkanı’yla hizmet odaklı bir buluşmayla uzlaşarak, konuşarak onun önerisiyle ‘Bu çok önemli bir konudur’ diyerek bir tavsiyede bulunmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı da buna bırakın kulağını tıkamayı birebir sahiplenmiş ve beraber açmışız. Ne yapmış belediye başkanı bize teşekkür etmiş. Vay sen niye teşekkür edersin…

*Aslında şunu demek istiyorum; atılan adım akılcı bir adım. Yani sorunu benimle paylaşan, anlamlı bir tavır gösteren erdemli bir belediye başkanı duruşu.

“PERDE ARKASINDAN ALLAH BİLİR NELER YAPIYOR, NELER SÖYLÜYORLAR”

*Açılışına gelip hem geçmişte başlatanlara hem de bugün bitirenlere teşekkür etmek ikinci erdemli adım. Üçüncü erdemli adım ise o açılışa gelip Ekrem İmamoğlu’nu belki öncelikli dinlemeye gelen yüzlerce Üsküdarlıya (belki de birçoğu benim partimin mensubu olabilir) onlara konuşmak üçüncü erdemli davranış.

*Bunu göremeyecek kadar körleşmiş o bir avuç insan bu tür insanlara perde arkasından Allah bilir neler yapıyor, neler söylüyorlar.

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