Üsküdar Belediyesi, Nakkaştepe’deki İSPARK arazisini 30.8 milyona satışa çıkardı

Üsküdar Belediyesi, satışa çıkardığı Nakkaştepe’de İstanbul Boğazı’na hakim konumdaki çok değerli arazinin satış fiyatı belli oldu. 30.8 milyon lira muhammen bedel belirlenen 1343 metrekarelik arazide halen Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK’ın otoparkı bulunuyor.

Sozcu.com.tr

AKP bir taraftan merkezi yönetim eliyle Ankara’dan, bir taraftan da yerel yönetimler eliyle kamuya ait değerli arazileri birer birer satmaya devam ediyor.

Son olarak Üsküdar Belediyesi’nin satışa çıkardığı İstanbul Boğazı’na hakim Nakkaştepe’de bulunan 1343 metrekarelik arazisinin satış fiyatı belli oldu.

OTEL YAPILMASI BEKLENİYOR

“Turistik Tesis Alanı” imarı bulunan arazi için 30 milyon 897 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Bahçeşehir Koleji ve Koç Topluluğu Spor Kulübü’ne komşu arazide halen Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK’ın otopark işletmesi faaliyet gösteriyor.

10 Kasım saat 15.00’e kadar teklif verilebilecek ihale 11 Kasım’da Üsküdar Belediyesi’nde düzenlenecek.

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