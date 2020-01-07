Üsküdar Belediyesi’nde işten atılan personelin intiharı meclisi gerdi

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin seçimlerinde ardından işten çıkardığı 150 personel arasında yer alan 32 yaşındaki öğretmen Recep Kılıçarslan’ın intiharı, Üsküdar Belediye Meclisi’nde gerginliğe neden oldu.

6 Ocak’taki meclis oturumunda CHP’li meclis üyeleri gündem dışı söz alarak intihar eden eski belediye personeli Recep Kılıçarslan ve üniversite öğrencisi Sibel Ünli ile ilgili konuşmalar yaparak ekonomik nedenlerle artan intihar vakalarına dikkat çektiler.

“NEBBAŞ” GERİLİMİ

Sonrasında yaşananları SÖZCÜ’ye anlatan Üsküdar Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve İBB Meclis Üyesi Doğan Tekel, “Tepkimizi gösterdik. ‘Biz sizi daha önce uyardık, bu durum Üsküdar Belediyesi için utanç verici’ dedik. AKP’li Meclis Üyesi ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Alp Beyaz, CHP’lileri nebbaş olmakla yani ölü sevici olmakla suçladı” dedi.

İDLİB’E YARDIM TANSİYONU YÜKSELTTİ

Tartışmaların ardından rutin gündeme geçildiğini anlatan Tekel, son dakikada gündeme eklenen İdlib’e yardım kampanyası teklifinin gerginliği daha da artırdığını söyledi.

AKP grubunun İdbil’deki Türkmenlere yardım yapılması amacıyla gündeme getirdiklerini açıkladıkları teklifte “İdlib’den göç eden sınır içi ve dışındaki sığınmacılar için Türk Kızılayı aracılığıyla belediyemiz bütçesinden ve belediyemizce yürütülecek kampanyalardan elde edilecek yardımlarla gerekli nakdi ve ayni yardım ile desteğin sağlanabilmesi amacıyla karar alınmak üzere belediye meclisine havalesini arz ederiz” denildi.

“BUNCA YOKSULLUK VARKEN”

Tekel sonrasında yaşananları da şöyle aktardı:

*Teklif okununca hemen söz alarak ‘CHP’yi az önce nebbaş olmakla itham ediyordunuz ama AKP olarak bölgedeki selefi örgütleri destekleyerek asıl siz ölü sevicilik yapıyorsunuz’ dedim.

*Burada intihar eden işçimizin daha kanı yerdeyken, bir genç kızımızın intiharı ile sarsıldığımız, ardı ardına intihar haberleri aldığımız bu ortamda böyle bir teklifte bulunulmasını bile kabul edemeyeceğimizi söyledik. Bu kadar yoksulluk varken, insanlar ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar ederken İdlib’e yardım kampanyası düzenlemek ölenlere saygısızlıktır.”

Tekel’in konuşmasının ardından CHP grubu, yardım kampanyası teklifine tepki göstererek meclis oturumunu terk etti.