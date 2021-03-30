Üsküdar sahilindeki bir yaya geçidine “Kırmızı çizgi” çekildi

İSTANBUL (AA) – İçişleri Bakanlığının "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Üsküdar Salacak'taki bir yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi.

Salacak'ta Kız Kulesi önünde düzenlenen etkinliğe, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile sanatçılar Melihat Gülses ve Kıraç katıldı.

Vali Yerlikaya ve beraberindekiler etkinlikte yaya geçidindeki bir çizgiyi kırmızıya boyadı.

Yerlikaya, yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığının 2019'u "Yaya öncelikli yıl" ilan ettiğini, bu kapsamda bugüne kadar jandarma ve emniyet birimleri tarafından yürütülen denetimlerle yaya önceliğini sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla Türkiye genelinde yeni bir kampanya daha başlatıldığını ve bu kampanyayla "Yayalarımız kırmızı çizgimiz" dendiğini belirten Yerlikaya, "Yayalarla ilgili kırmızı çizgimizi haykırıyoruz. Gönülden gönüle bunu söylüyoruz. 2020 yılında İstanbul'umuzda maalesef 92 ölümlü trafik kazası oldu ve yine maalesef bu kazalarda 100 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan 31'i yayaydı. Biz gerek yayalar gerekse aracı başında bir vatandaşımızın, değil ölmesini, yaralanmasını istemiyoruz." dedi.

– "Trafik kazaları önlenebilir"

Dünya Sağlık Örgütünün trafik kazaları için, "önlenebilir halk sağlığı sorunu" tanımlaması yaptığını aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bir kelimenin altına kırmızı çizgi çekmek istiyorum. Önlenebilir. Ne demek bu? Trafikte dünyanın 14. mega kentindeyiz. İstanbul'da 4,5 milyon aracımız var. 6,4 milyon sürücümüz var ve İstanbul'un nüfusu 15,5 milyon. Yabancı misafirlerle 16,5 milyon olsun. Bir araca binmeden önce park yerine veya aracın bulunduğu yere gidinceye kadar o sürücü aslında bir yaya. Araca bindikten sonra ulaşacağı yere ulaştıktan sonra, aracı durdurup indikten sonra, yolun karşısına geçecekse veya yolun üzerinden başka bir yere gidecekse o da yaya. Ne demek istiyorum? Aynen şunu söylemek istiyorum: Trafik sadece araçlar ve sürücülerden ibaret değil. Trafiğin en önemli aktörü aslında yayalar. Dolayısıyla İstanbul'da 16,5 milyon yayayla bu yolları paylaşıyorsunuz. Kime söylüyorum bunu? Sürücü kardeşlerimize söylüyorum. Dolayısıyla trafik hayattır diyoruz"

Yolların kazasız ve sağlıklı olmasını istediklerini de dile getiren Yerlikaya, bunun için "Yaya önceliği" dediklerinin altını çizdi. Yerlikaya, "Lütfen yolda araç kullanırken, bir yaya geçidinde veya bir kavşakta annemizi görmüş gibi, babamızı, dedemizi görmüş gibi, mahallemizden en çok sevdiğimiz bir büyüğümüzü görmüş gibi, tanıdığımız tanımadığımız, ister çocuk ister genç ister yaşlı, yol geçişi velev ki sizde dahi olsa gelin şöyle yapalım. Güvenli bir şekilde duralım, göz göze temas sağlayıp tebessüm ederek, 'Buyurun geçebilirsiniz.' diyelim." ifadelerini kullandı.

– "Yayaya tebessüm 'Seni seviyorum' demek"

Vali Ali Yerlikaya, sürücülerin güvenli şekilde durup yayaya tebessüm etmesini ve bu süreçte sinirlenmeyip kornaya basmamasını isteyerek, şöyle devam etti:

"Bu mega kentte bizim misafirperverliğimiz, medeniyet değerlerimizdeki insanı sevmeyle ilgili sayısız menkıbeler, sayısız kıymetli sözlerin yanında benim bu anlattıklarımın hiçbir kıymeti yok. Ama bu şehrin Valisi olarak sanatçı dostlarımız, güvenlik güçlerimiz, şehrin belediye başkanı, şehrin emini, kaymakamımız ve sizlerin şahitliğinde bütün İstanbullulara sesleniyorum: Kaza istemiyoruz, yaralamalı, ölümlü, kesinlikle istemiyoruz. Yola çıkarken hepimiz diyoruz ki evimizden çıktığımız gibi huzurla sıhhatle geri gelelim. Bunun yolu yaya geçidinde gördüğümüz yayaya tebessüm etmek. O tebessümün anlamı seni seviyorum demek, o tebessümün anlamı senin sağlığına, senin güvenliğine hürmet ediyorum demek."

Empati yapıldığı zaman sorunların çözüleceğini vurgulayan Yerlikaya, "Bugün Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bakanımız, Allah ondan razı olsun. Trafikle ilgili bütün zamanların en iyi hizmeti onun döneminde oldu. Şu anda bütün şehirlerde aynı vakitte kırmızı çizgiyi çektik. Meramımızı iyi anlattığımızı düşünüyorum." dedi.

Salgın döneminde verdiği desteklerden dolayı medya mensuplarına teşekkür eden Yerlikaya, yaya önceliği konusunda da kendilerinden destek istedi.

Konuşmaların ardından Vali Ali Yerlikaya ve beraberindekiler, Kız Kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.