Üsküdar’da korkutan yangın! Dumanlar Avrupa yakasından görüldü

Yazan:
Alaturka Online
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Üsküdar Beylerbeyi’nde tarihi koru içinde bulunan ahşap binada yangın çıktı. Avrupa yakasından da dumanların göründüğü korkutan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayınlanma: 21:49 – 19 Haziran 2022 Güncellenme:

Yangın, akşam saatlerinde Üsküdar’da Beylerbeyi Şair Asaf Halet Çelebi Sokak’ta koruluk içeresindeki 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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SÖNDÜRÜLDÜ

Avrupa yakasından da dumanların göründüğü yangın yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Alana, Çengelköy, Kadıköy, Beşiktaş, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar İBB İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralı ve can kaybı bulunmuyor.

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