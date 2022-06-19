Üsküdar’da korkutan yangın! Dumanlar Avrupa yakasından görüldü

Üsküdar Beylerbeyi’nde tarihi koru içinde bulunan ahşap binada yangın çıktı. Avrupa yakasından da dumanların göründüğü korkutan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Üsküdar’da Beylerbeyi Şair Asaf Halet Çelebi Sokak’ta koruluk içeresindeki 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÖNDÜRÜLDÜ
Avrupa yakasından da dumanların göründüğü yangın yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Alana, Çengelköy, Kadıköy, Beşiktaş, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar İBB İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralı ve can kaybı bulunmuyor.