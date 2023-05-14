59.2 F
Los Angeles
14 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemÜsküdar’da oy kullanıldığı sırada okulda yangın çıktı

Üsküdar’da oy kullanıldığı sırada okulda yangın çıktı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İstanbul Üsküdar’daki Ali Fuat Başgil İmam Hatip Lisesi’nde oy verme işlemi sürerken yangın çıktı. Yangın nedeniyle okul duman altında kalırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının elektrik kablolarından çıktığı iddia edildi.

“HEMEN SANDIKLARA DA MÜDAHALE EDİLDİ”

Yangının yaşandığı okul önünde açıklama yapan CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Suat Özçağdaş, “Burada çıkan yangın biraz önce İBB itfaiyesi tarafından söndürüldü. Bir elektrik kablosundan çıkan ufak bir hasar oldu. Çıkan duman nedeniyle bir miktar etkilenme oldu ama hemen sandıklara da müdahale edildi. Oy kullanma işlemi devam ediyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Mahalle başkanımız, okul başkanımız, sandık sorumlularımız hepsi görevlerinin başındalar.” dedi.

“ÇOK AZ KALDI, HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

Özdağdaş, okul önünde yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından “Üsküdar Ali Fuat Başgil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde çıkan ufak çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Oy verme işlemi normal akışında devam etmektedir. Çok az kaldı, her şey çok güzel olacak.” notuyla paylaştı.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,491BeğenenlerBeğen
16,175TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,691TakipçilerTakip Et
31,300AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States