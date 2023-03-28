Üsküdar’da site arazisi, rezerv yapı alanı ilan edildi

Yasaya göre riskli yapıların dönüşmesi için yeni güvenli binalar inşa etmek üzere boş durumda olan ve kamuya ait araziler için verilen rezerv yapı alanı kararları, 6 Şubat depremlerinin ardından tekrar gündeme geldi. Özellikle İstanbul’da rezerv yapı alanlarında; riskli konutları taşınacağı konutlar yerine lüks konut inşaatlarının yükselmesi tartışma konusu.

Bu kez de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 10 Ekim 2022 tarihinde, Üsküdar Çengelköy’de üzerinde 134 bağımsız birim ve 10 bloktan oluşan 29 Mayıs Sitesi’nin bulunduğu parsel için aldığı ‘Rezerv yapı alanı’ kararı gündemde. Bakanlık, sitenin bulunduğu parsel için aldığı rezerv yapı kararı sonrası imar planı hazırlayarak itirazlar için askıya çıkardı.

DİYANET VAKFI DA MÜLK SAHİBİ

Plan açıklama raporunda yer alan bilgilere göre Üsküdar Çengelköy’deki parsel “Boğaziçi Etkilenme Sınırları” içinde kalıyor. 12 bin metrekarelik arazinin sahipleri, 24 şahıs ve Türkiye Diyanet Vakfı. Parselin de bulunduğu alanı kapsayan İBB tarafından 2016’da onaylanan imar planları, dönemin CHP’li meclis üyelerinin fazladan imar çıkarıldığı, belirsizlikler içerdiği gerekçesi ile açtığı dava sonucu mahkeme tarafından 2018 yılında iptal edilmişti.

Açıklama raporunda, iptal kararı nedeniyle söz konusu parsel plansız kaldığı için uygulama yapılamaz hale geldiği belirtildi. İptal edilen plandaki gibi parsele konut fonksiyonu verildi. Yapılaşma koşulları da değiştirilmeden emsal 0.15, yükseklik 15.50 metre olarak belirlendi. Plan açıklama raporunda, rezerv yapı alanı kararının gerekçesi yer almadı.