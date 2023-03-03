Üsküdar’ı karıştıran olayda ‘800 bin liralık kripto para’ detayı





Üsküdar Beylerbeyi Mahallesi Yalıboyu Caddesi’nde gece saatlerinde ortalık karıştı. Bir taksiye çarpıp kadına tepki gösteren sürücüyü çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olayın sırrı polis incelemesi sonrası ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre. F.Ö. adlı kadın, 4 gün önce daha önce tanımadığı S.Ö.’nün yanına giderek telefonunu kaybettiğini söyledi ve cep telefonunu kullanmak için izin istedi. S.Ö., F.Ö.’ye telefonunu verdi. F.Ö., kendi numarasını aradıktan sonra telefonu sahibine geri verdi. 3 gün sonra F.Ö., S.Ö.’ye mesaj attı ve kendisini tanıttı. S.Ö.’nün kendisini tanıması üzerine onu birlikte vakit geçirmek için evine davet etti. S.Ö., F.Ö.’nün davetini kabul etti ve evine gitti.

Gece birlikte vakit geçiren F.Ö. ile S.Ö. daha sonra araçla dışarı çıktı. Bu sırada F.Ö., yeniden telefonu istedi ve bir tanıdığını arayacağını söyledi. F.Ö., S.Ö.’nün telefonunu aldı ve bir kişiyi aradı, telefonla konuşurken de araçtan uzaklaştı. O sırada 2 kişi, F.Ö.’nün elindeki telefonu alıp kaçtı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Durumdan şüphelenen S.Ö., F.Ö.’nün başkalarıyla iş birliği yaparak içinde 800 bin lira civarında kripto para hesabının olduğu telefonunun gasbedildiğini anladı. S.Ö., taksiye binen F.Ö.’yü durdurmak için taksiye çarptı. F.Ö’yü taksiden indiren S.Ö., kadını kendi aracına bindirdi. Olayın ardından S.Ö., polise giderek şikayetçi oldu. Polis yaptığı incelemede F.Ö. adlı kadının telefonu çalan B.G. ve B.K. ile tanıştıkları, telefonun içerisinde 800 bin lira değerinde sanal para bulunduğundan haberdar oldukları belirlendi.

F.Ö.’nün B.G. ile B.K.’ye 20 bin lira karşılığında telefonu çalmaları için anlaştıkları tespit edildi. Polis; F.Ö., B.K. ve B.G.’yi aynı gün içerisinde gözaltına aldı. Şüpheliler B.G. ve B.K., polise telefonu başka bir kişiye verdiklerini söyledi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.