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6 Mayıs 2023
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Uslanmıyorlar! İzmir’de aynı kumarhaneye 23’üncü operasyon

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordine ve talimatı doğrultusunda Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Mayıs’ta Beşyol ve Gökdere mahallelerindeki 2 işletmeye kumar baskını yaptı. ‘Tombala’ oynadıkları belirlenen 152 kişi suçüstü yakalandı.

Bu kişilere toplam 616 bin 400 TL idari para cezası kesildi.

Kumar oynattığı, yer temin ettikleri ve mühür bozdukları gerekçesiyle işletmeciler İ.A. ve A.K. gözaltına alındı, işletmeler mühürlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, serbest kaldı.

Beşyol’daki işletmeye daha önce 18, Gökdere’dekine de 22 kez kumar oynatıldığı gerekçesiyle işlem yapılıp mühürlendiği bildirildi. (DHA)

Alaturka Online
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