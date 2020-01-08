‘Üslerin Hedef Alınması Misilleme Senaryolarının En Hafifiydi’

İran’ın Irak’ta ABD askerlerinin de bulunduğu iki üssü hedef almasının ardından İranlı yetkililer ABD’nin bu saldırılara karşılık vermesi halinde gerilimi daha da tırmandıracaklarının mesajını verdi.

İran devlet televizyonunun aktardığı habere göre, İran Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada “ABD’nin karşılık vermesi halinde bu kez doğrudan ABD üsleri hedef alınacak” denildi. Açıklamada “Amerikalılar artık üslerinin İran tarafından hedef alınabileceğini biliyor” ifadesi kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada ABD’den bölgedeki askerlerini çekmesi çağrısı yapıldı, “İsrail dahil olmak üzere ABD’nin müttefiklerine de İran’a yönelik saldırılarda topraklarının kullanılmasına izin vermemeleri uyarısında” bulundu.

İranlı güvenlik yetkilileri Amerika’nın Irak’ın başkenti Bağdat’ta İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından 13 farklı misilleme senaryosu belirlediklerini açıklamıştı.

İran’ın dini lideri Hamaney’in ofisinden üst düzey bir yetkili “ABD hedeflerine yönelik füze saldırılarının misilleme senaryoları arasında en zayıf olanları” olduğunu savundu.

“Süleymani füze saldırılarının ardından toprağa verildi”

Irak’taki iki üsse yönelik roketli saldırılar İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü saatlerde başlamıştı. İran devlet televizyonuna göre Kasım Süleymani’nin cenazesi füze saldırılarının ardından toprağa verildi. Devlet televizyonunun haberinde “intikamı alındı, şimdi rahat uyuyabilir” denildi.

Zarif: “Savunma amaçlı orantılı tedbirler, savaş istemiyoruz”

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise İran topraklarından ateşlenen füzelerle Irak’taki iki üssün hedef alınmasının ardından açıklama yaptı. Daha önceki açıklamasında İran’ın orantılı bir karşılık vereceğini belirten Zarif, İran’ın Irak’taki üsleri balistik füzelerle vurmasını “savunma amaçlı orantılı tedbirler” olarak niteledi.

Zarif Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “İran BM Tüzüğü’nün 51. Maddesi altında kendini savunma bağlamında orantılı tedbirleri hayata geçirdi ve tamamladı. Gerilimi tırmandırmayı ya da savaş istemiyoruz ama her türlü saldırıya karşı da kendimizi savunuruz” ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin danışmanlarından Hessameddin Ashena da Twitter’dan paylaştığı mesajda, İran’ın Irak’taki üslere saldırılarına ABD’nin misilleme yapmasının Orta Doğu’da “topyekün savaşa” neden olabileceği uyarısında bulundu.