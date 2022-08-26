Resmi Gazete’de dün yayınlanan aile hekimlerinin sözleşme ödeme yönetmeliğine karşı çıkan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, bunun “Aile hekimlerine uslu durun, çok hasta bakın, yoksa para vermeyiz yönetmeliği” olduğunu söyledi.

Mustafa SARIİPEK

Resmi Gazete’de dün yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme yönetmeliğine karşı çıkan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Bu yönetmelikle aile hekimlerimiz, hemşire, ebe, sağlık memuru olan arkadaşlarımıza adeta ‘Uslu durun, çok hasta bakın, yoksa para vermeyiz’ denilmektedir” dedi.

Yaklaşık iki buçuk yıldan bu yana devam eden zorlu bir salgın döneminden geçen sağlık çalışanlarına başta Sağlık Bakanı olmak üzere kimsenin sahip çıkmadığını belirten Doğruyol, “Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerini en iyi şekilde vererek asli görevleri vatandaşı hasta etmemek olan aile hekimlerimize, poliklinik sayısının çokluğuna göre yani ne kadar çok hasta baktığına göre ücret ödemek abesle iştigaldir” diye konuştu.

“ASIL YAPILMASI GEREKEN YAPILMIYOR”

Hizmeti aksatmamak kaydıyla asıl yapılması gerekenin yapılmadığını da sözlerine ekleyen Ahmet Doğruyol şöyle devam etti:

“Kendisine bağlı olan nüfusun koruyucu sağlık hizmetlerini en iyi şekilde vererek, mümkün olduğunca vatandaşın hasta olmasını engelleyen hekimlerimize performans verilmelidir. Maalesef sağlıkta dönüşüm programıyla sağlık çalışanlarımızın değersizleştirildiği, sağlıkta şiddetin arttığı, çalışanlarımızın itibarsızlaştırıldığı, sağlığın ticarileştirildiği, sağlık çalışanlarımızın tükenmişlik sendromuna itildiği yönetmeliklere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Koruyucu sağlık hizmetlerini bir kenara bırakarak, daha çok hasta bak, daha çok tetkik yap, daha çok ilaç yaz ve hiçbir şeye itiraz etme, sesini çıkarma, uslu çocuk ol, mantığıyla çıkartılmış olan yönetmelik, yoğun çalışma koşulları altında ezilen hekim ve hemşirelerimizin daha çok tükenmesi demektir.

Mevcut yönetmelikle, çocuklarımızın aşılarını yapan, gebelerin takiplerini yapan, tek tek hastaları arayan, onları ömür boyu koruyacak aşılarını anne ve babasından daha fazla takip eden, milyonlar çocuğumuzun otizm taramalarının, milyonlarca vatandaşımızın kanser taramalarının yapılması için fedakarca çalışan aile hekimliğinde görev yapan hekim dışı sağlık çalışanlarımız da yayınlanan yönetmelikle yok sayılmışlardır.”

“YARGININ İPTAL ETTİĞİ İHTAR PUANLARI YENİDEN GETİRİLMESİ HUKUKSUZLUK”

Daha yargının yeni iptal ettiği ihtar puanlarının, bu yönetmelikle tekrar hekimlerin önüne konarak ihtar puanı alırsan paranı keserim demenin hukuk dışı olduğunu da belirten Doğruyol, “Sağlık Bakanlığımızın öncelikli görevi, koruyucu sağlık hizmetleri üzerine yoğunlaşmak, vatandaşın erken teşhis ve tedavi hizmeti almasını sağlamak, son günlerde kamu hastanelerimizden randevu alamayan hastalarımıza doktor temin etmektir.

Aile hekimliğinde görev yapan hekim ve hemşirelerimizin emeğini değersizleştiren, konuşma, çok hasta bak yoksa keserim maaşını zihniyetiyle sağlık hizmeti sundurmaya çalışmak üzücüdür. Sağlık bakanlığının asıl görevi personelini tehdit etmek değil, hem çalışanını sahip çıkmak, hem de toplumun sağlığını korumaktır” dedi.

YAYINLANAN YÖNETMELİĞE GÖRE YAPILAN HESAPLAMALAR

Yeni uygulamada ceza puanına göre kimin ne kadar alacağını açıklayan Doğruyol, “Ek ödeme olarak aile hekimlerine birinci destek ödemesi yapılacak olup, destek ödemesi alabilmeleri için ön şart ceza puanı almamış olmaktır. İlgili ayda ceza puanı almayan aile hekimine o ay 5 bin TL net ödeme yapılacaktır. 10 ihtar puanı alana bir ay, 20 ihtar puanı alana 2 ay, 21 ihtar puanı üstünde alana 3 ay destek ek ödemesi yapılmayacaktır. Bu destek ödemesini ceza puanlarına bağlamışlar.

Aile sağlığında çalışan sağlık personellerimize; ceza puanı almayana net 400 TL, 10 ihtar puanı alana bir ay, 20 ihtar puanı alana 2 ay, 21 ihtar puanı üstünde alana 3 ay destekleme ek ödemesi yapılmayacaktır. Teşvik ek ödemesi; teşvik ek ödemesi aile hekiminin poliklinik sayısına yani günlük baktığı hasta sayısına bağlanmış olup, Günlük muayene sayısı ( rapor ve izinler düştükten sonra aylık toplam muayene sayısının fiilen çalışılan gün sayısına bölünmesine göre) ortalama 41-50 muayene arasında ise 1.200 TL, 51-60 muayene arasında ise 2 bin 400 TL, 61-75 muayene arasında ise 3 bin 600 TL, 76 ve üzeri muayene ise 5 bin TL aile hekimine, sağlık personeline ise, aile hekimliği muayene sayısı; 40- 60 arasında ise 200 TL, 61 ve üzerinde ise 400 TL teşvik ek ödemesi yapılacaktır.

Talebimiz mevcut yönetmeliğin ceza puanı ve poliklinik sayısına endekslenmeden hekim dışı sağlık çalışanlarımızın da varlığını kabul eden şekilde revize edilmesidir” ifadelerini kullandı.

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