Üst düzey IŞİD’li İstanbul’da böyle takip edilmiş

İstanbul’da yakalanan IŞİD’in birçok kanlı eyleminin fetvacısı olduğu iddia edilen Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin takip görüntüleri ortaya çıktı. BM raporlarında, IŞİD’in yeni lideri Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi kod isimli teröristin gerçekte Sumaidai olabileceği belirtilirken, tutuklanan teröristin görüntülerinde peruklu olması dikkat çekiyor.

Habip ATAM

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün başarılı çalışmasıyla terör örgütü IŞİD’in önemli isimlerinden olan Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai geçtiğimiz aylarda Sarıyer’de yakalandı. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün aldığı bir duyum üzerine yaptığı çalışmalarla Türkiye’de olduğu anlaşılan Sumaidai’nin yakalanması için günlerce takip yapıldı.

IŞİD’in geçtiğimiz Mart ayında, yeni lider olarak açıkladığı Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi kod isimli kişinin Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai olabileceği ihtimali, çalışmaların çok kapsamlı ve gizlilik içinde yapılmasına sebep oldu. BM (Birleşmiş Milletler) raporlarına dayanan bilgiye göre, Sumaidai’inin IŞİD içerisindeki en güçlü isimlerden biri olduğu bu durumda onun yeni lider olabileceği ihtimalini güçlendirdiği belirtildi.

BAĞDADİ’NİN HOCASI

Terör örgütünün birçok kanlı eyleminin fetvasını verdiği öne sürülen Sumaidai’nin Avrupa’daki birçok saldırının da talimatını verdiği iddia edildi. 2019’da öldürülen IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin de hocası olduğu ve IŞİD’in birçok üst düzey ismine de eğitim veren Sumaidai’nin terör örgütünün kontrol ettiği noktalarda sözde “Adalet Bakanı” olarak da atandığı bilgisi edinildi.

TAKİP GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yakalanan teröristin istihbarat birimlerince takip edildiği ana ait görüntüler de ortaya çıktı. Sumaidai’nin takip edildiği dönemde perukla dolaştığı, sakalını kestiği ve yüzünde maske olduğu görülüyor. Yakalanmamak için farklı kılıklara giren şüphelinin spor giyimi ve bir binaya girişi sırasında arkasını kontrol etmesi dikkat çekiyor.

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