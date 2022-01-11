Üst düzey tahrik

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Yunan işgali altındaki Türk adalarında egemenlik gösterisi yapıyor. Sakellaropoulou, 29 Haziran 2020’de Aydın Eşek Adası’nda, 23 Aralık 2020’de Muğla Ardıççık Adası’nda, son olarak da 6 Ocak 2022’de de Gavdos Adası’na gitti.

Saygı ÖZTÜRK

Gavdos Limanı’nda askeri törenle karşılanan Cumhurbaşkanı, adada görevli Yunan askerlerinin taşıdığı Yunan Sancağı’nı selamladı. Cumhurbaşkanına, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’nin Gavdos’a atadığı iki papaz da eşlik etti.

Girit Adası’nın 20 mil güneyinde bulunan Gavdos Adası, 2004’ten beri Yunan işgali altında. Yunanistan’ın işgal ettiği 20 Türk adası arasında bulunan Gavdos Adası’nın stratejik öneme sahip olduğunu kaydeden Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, şunları söyledi: “103 amiralin Montrö açıklamasına imza atan amirallerden Hüseyin Çiftçi, albay rütbesindeyken 1996’da Gavdos Adası’nda Yunanistan ve NATO birliklerinin tatbikat yapmasını engellemişti. Çiftçi’nin sahip çıktığı ada, AKP hükümetleri döneminde 2004’te işgal edildi. Çiftçi, Montrö’deki egemenlik haklarımıza da sahip çıktığı için yargılanacak. Şimdi biz de soralım, Yargı, bağımsız ve tarafsız mı?”