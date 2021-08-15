Üst geçidi kullanmadı canından oldu 

Yazan:
Alaturka Online
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 50 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Tahsin Alp (58), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.  

Yayınlanma: 23:42 – 15 Ağustos 2021

Üst geçidi kullanmadı canından oldu 

Kaza saat 22.00 sıralarında D-130 Karayolu Sepetlipınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. B.B. yönetimindeki 41 ADD 427 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tahsin Alpe çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Tahsin Alpin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Tahsin Alpin cansız bedeni morga götürüldü.

Bu arada, kazanın yaşandığı yerin yaklaşık 50 metre yakınında yaya üstü geçidi olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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