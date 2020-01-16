Üst üste üç kez karşılaşacaklar! Antalyaspor Göztepe kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor’un kupada Göztepe ile oynayacağı maça, Antalya Stadyumu’ndaki çim bakımı nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Stadı ev sahipliği yapacak. Sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Göztepe karşısında avantaj elde etmek isteyen Antalyaspor galibiyet hedefliyor. İşte Antalyaspor Göztepe maçının saati ve kanalı…

ANTALYASPOR GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Göztepe maçı bu akşam saat 18.00’de Akdeniz Üniversitesi Stadı’nda oynanacak. Volkan Bayarslan’ın yöneteceği müsabaka, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

1 HAFTA 3 KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında bugün deplasmanda Antalyaspor’la karşı karşıya gelecek Göztepe, eski teknik patronu Tamer Tuna’ya 1 hafta içinde 3 kez rakip olacak. Önce yarın saat 18.00’de Akdeniz Üniversitesi Stadı’nda oynanacak kupa maçında, geçen sezonun son bölümü ve bu sezon ilk 9 haftada takımı çalıştıran Tamer Tuna’nın karşısına rakip olarak çıkacak Göztepe, ardından pazar günü bu kez Süper Lig müsabakasında Antalyaspor’a karşı puan mücadelesi verecek. Göztepe ve Tamer Tuna’nın göreve geldiği Antalyaspor, 22 Ocak Çarşamba günü ise İzmir’de kupanın rövanşında bir kez daha karşı karşıya gelecek. Tamer Tuna, yeni takımı Antalyaspor’la ilk resmi maçlarını eski göz ağrısına karşı oynayacak.

Süper Lig’deki teknik adamlık kariyerine 2017’de Göztepe’de başlayan genç çalıştırıcı, o sezon sarı-kırmızılıları ligde altıncı yaptı. Sezon sonunda Başkan Mehmet Sepil’in, “Aklı ve kalbi Göztepe ile oymayanlarla yola devam etmeyeceğiz” açıklamasının ardından sözleşmesi yenilenmeyen Tuna, bir süre Demir Grup Sivasspor’da çalışıp geçen sezon kümede kalma mücadelesi veren Göztepe’ye son 10 haftada kurtarıcı olarak geri döndü. İzmir ekibini son maçta kümede tutmayı başaran 43 yaşındaki çalıştırıcı bu sezona Göztepe ile başladı. İlk 9 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden Tamer Tuna, ardından Başkan Sepil’in basın yoluyla kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalardan dolayı istifa etti. Devre arasında Antalyaspor’a imza atan Tamer Tuna’nın Göztepe ile yolları bu kez rakip olarak kesişti.