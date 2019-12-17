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Usta bir metre künefe çek!

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METRELİK KEBAPLARDAN SONRA ŞİMDİ DE KÜNEFECİLER METRE YARIŞINA GİRDİ. İSTANBUL’DA BİR İŞLETME, METRE USULÜ KÜNEFE HİZMETİ BAŞLATTI. BAKIN, İKİ USTANIN BİR SAATTEN FAZLA MESAİ HARCAYARAK YAPTIĞI METRELİK KÜNEFE NASIL HAZIRLANIYOR? Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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