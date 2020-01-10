Usulsüz sağlık kurulu raporu operasyonunda 52 kişi gözaltına alındı!

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hastanelerden usulsüz sağlık kurulu raporu alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren çalışma kapsamında, Antalya’daki bazı hastanelerden de usulsüz engelli raporu alındığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik geçen salı günü operasyon yaptı. Denizli kent merkezi ile Acıpayam ilçesi ve Antalya’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlenen operasyonda, usulsüz rapor alan 50 kişi ile bu kişilere raporları temin eden R. S. ve N. F. gözaltına alındı.

Usulsüz rapor alan şüphelilerden 15’i ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise Denizli Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerden 25’inin daha önce aldıkları raporların geçersiz olduğu belirlendi. Şüphelilerin engel düzeylerinin yüzde 40’ın altında olduğu tespit edildi. Bu şüpheliler de ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Usulsüz rapor temin ettikleri öne sürülen hastane çalışanları Ramazan Solkol ve Nevzat Fidan ise sevk edildikleri adliyede tutukladı. Solkol ve Fidan’ın sağlık kurulu raporları karşılığında 5 ile 10 bin lira arasında değişen paralar aldığı öğrenildi. İkilinin muayene sırasında şeker düzeyinin yüksek çıkmasını istedikleri kişilere şekerli gıdalar, tansiyonunun yüksek çıkmasını istedikleri kişilere de tuzlu gıdalar yedirdiği ileri sürüldü.

Şüphelilerin engellilere sağlanan emekli maaşı, evde bakım yardımı, kurum sağlık harcaması, ücretsiz engelli ulaşımı, engellilere sağlanan su indirimi, yaşlılık muhtaçlık aylığı, çalışma gücünü kaybetmiş olanlara sağlanan engelli vergi indirimi gibi kamu hizmet ve imkanlarından faydalanarak, devleti 1 milyon 569 bin 823 lira zarara uğrattıkları saptandı.

Soruşturma sonunda şüphelilerden emekli ve engelli maaşlarının geri alınacağı bildirildi. DHA

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