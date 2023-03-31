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31 Mart 2023
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Utanç davası ertelendi

Alaturka Online
Alaturka Online

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında kızı H.K.G.’yı, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’e ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar, Kadir İstekli hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istenmişti.

Davanın bugün görülen üçüncü duruşmasında tanıklar dinlendi. Gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı yapılan duruşmada mahkeme davayı 5 Haziran’a ertelendi.

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