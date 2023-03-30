Utanç davasında karar günü

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında kızı H.K.G.’yı, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
İddianamede baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’e ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar, Kadir İstekli hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istenmişti.
“YARIN KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR”
30 Ocak’ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. 27 Şubat’ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi.
Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel’in tutuksuz yargılandığının davasın üçüncü duruşması yarın saat 09.30’da başlayacak. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada yarın karar çıkması bekleniyor.