UTANÇ! Ocak ayında 27 kadın cinayete kurban gitti, 7 kadın ölümü ise şüpheli

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), ocak ayında işlenen kadın cinayetlerine ilişkin raporunu paylaştı. Buna göre, geçen ay 34 kadın öldürüldü. Platformun açık kaynaklardan derlediği istatistiklerine göre; yedi kadının ölümü ise şüpheli.

Raporda, beş kadının boşanmak istemesi ve barışma isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair kararlar almak isterken öldürüldüğüne dikkat çekildi.

En fazla kadın cinayeti İstanbul’da işlendi. 15 kadın ateşli silahlarla, sekiz kadın kesici aletle, bir kadın boğularak, iki kadın darp edilerek ve bir kadın da yakılarak öldürüldü.

Ocak ayı kadın cinayetleri incelendiğinde kadınların en çok evlerinde öldürüldüğü görüldü. Evinde cinayete kurban giden kadın sayısı 16. Altı kadın sokak ortasında, biri otomobilde, biri ise ıssız bir yerde katledildi.