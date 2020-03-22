Uyarılara rağmen kimi halay çekti, kimi masa kurup okey oynadı!

Tüm dünyada ve Türkiye’de corona virüsüne karşı önlemler alınmaya devam edilirken, yetkililer vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması ve evde kalınması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Bu uyarılara rağmen havanın güzel olmasını fırsat bilen kimi vatandaşlar sahillere akın edip piknik yaparken, bazıları ise sahilde arkadaşlarıyla toplanıp sohbet ediyor.

Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde ise “evde kal” uyarılarına rağmen Zeytinburnu sahile gelen gelin ve damat, beraberindekilerle birlikte otomobilden yüksek sesle müzik açıp halay çekti.

Sahilde halay çeken gelinle damadı gören vatandaşlar şaşkın bakışlarla izledi.

MASA KURUP OKEY OYNADILAR



Özellikle Sarıyer ve Bebek sahiline gelen vatandaşlar sosyal mesafeyi de yok sayarak yürüyüş yaptı.

‘Evde kal’ uyarılarına rağmen balık tutanlar, yürüyüş yapanlar, bankta oturan vatandaşların sayısı ise oldukça fazlaydı.

En dikkat çeken manzara ise bir piknik masası etrafında toplanıp okey oynayan vatandaşlara aitti.

Sarıyer’de, masa kurup okey oynayan kişileri polis kimlik kontrolünden geçirerek onları evlerine gitmeleri yönünde uyardı.

Yapılan kimlik kontrolünde 65 yaşın altında çıkan bu kişiler polisin uyarısına rağmen okey oynamayı sürdürdü.

Öte yandan, sahile akın eden vatandaşlar sebebiyle de araç trafiği oluştu. İHA-DHA