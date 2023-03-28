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28 Mart 2023
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Uygulama noktasında ekip aracına çarptı: 5’i polis 6 yaralı

Alaturka Online
Alaturka Online

Burak Yavuz idaresindeki 26 ADL 179 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eskişehir-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi girişindeki uygulama noktasında görevlilerin değişimi sırasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait ekip aracına çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle ters devrildi.

Yaralanan 5 özel harekat polisi ile otomobil sürücüsü Yavuz, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Eskişehir Şehir Hastanesine gelen İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, yaralı polisler hakkında bilgi aldı. (AA)

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