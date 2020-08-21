Uygulama noktasından kaçtı, ortalığı birbirine kattı

Ankara’nın Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı’nda alkol uygulaması yapan trafik polis ekipleri, Furkan B. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Alkol muayenesi olmak istemeyen Furkan B., beraberindeki Saffet G. ile birlikte ‘Dur’ ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya başladı.

Yaklaşık 500 metre ilerideki Kızılay Meydanı’nda önü kesilerek durdurulan otomobilden inen Furkan B. ve beraberindeki Saffet G.’yi gözaltına almak isteyen polis ekipleri şüphelilerin mukavemetiyle karşılaştı. Alkol muayenesini reddeden sürücü, kendisini yerlere atarak polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

“SEN DE GEL”

Yol kenarına yatarak “Kalbim sağ tarafta. Ölüyorum. 112’yi çağırın” diyen Furkan B., ekip aracına binmemek için direndi. İkna edilen alkollü kişi, polis memuruna “Sen de yanımda gel o zaman” dedi. Daha sonra da kendisini görüntüleyen gazetecilere yönelen kişi, “Hangi kanalda çıkacağım?”, “Zeki Müren de beni görecek mi?” diye sorular sordu.

Polisin dakikalar süren uğraşları sonucu polis aracına bindirilen Furkan B., alkol muayenesi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. (İHA)