“Uygun koşullarla gayrimenkul” kampanyasına Babacan Premium da dahil oldu

İSTANBUL (AA) – Babacan Holding’in Beylikdüzü E-5 üzerinde yer alan Babacan Premium projesi de holdingin tarihi konut kampanyasına katıldı.

Babacan Holding açıklamasına göre, güvenilir projelere imza atan Babacan Holding, bir süredir başlayan tarihi gayrimenkul kampanyasına Babacan Premium projesini de dahil etti.

Açıklanan 180 ay vadeli 0,64 faiz oranı ile 12 ay geri ödemesiz konut kredisi kampanyasına ek olarak yüzde 5 peşinat ve yüzde 15 indirim fırsatı ile Babacan Premium’da daireler hemen teslim ve hemen tapu fırsatıyla sunuluyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, tatil köyü konforunda yaşam fırsatı sunulan toplam bin 10 konutun yer aldığı 28 bin 620 metrekare alan üzerinde inşa edilen Babacan Premium’da yaşam başladı.

Bulunduğu lokasyon itibarıyla yatırımcıların dikkatini çeken Babacan Premium, E-5’e 100 metre ve metrobüs durağına 100 metre mesafede konumlanıyor. Projeden İstanbul Üniversitesi de dahil ve birçok özel üniversiteye toplu taşıma araçlarıyla 10 dakika içinde ulaşmak mümkün.