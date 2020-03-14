Uyku bozuklukları sonuçları nedeniyle bir halk sağlığı problemi

İSTANBUL (AA) – HATİCE ŞENSES – Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Köktürk, son yıllarda hızla gelişen teknolojiye paralel olarak, özellikle gençlerde cep telefonu, bilgisayar ve televizyon gibi cihazların yaygın kullanımının uyku-uyanıklık döngüsünün bozulmasına yol açtığını belirtti.

Prof. Dr. Oğuz Köktürk, AA muhabirine, bu yıl "Daha iyi uyku, daha iyi yaşam, daha iyi gezegen" sloganı ile kutlanan Dünya Uyku Günü'nde, uykunun sağlıklı yaşam üzerindeki önemini anlattı.

Oğuz Köktürk, uykunun, yaşamın üçte birinin geçirildiği, vücudun fiziksel ve ruhsal olarak dinlendiği, yenilendiği, yeni bir güne hazırlandığı ve sağlıklı bir hayat için vazgeçilmez bir olgu olduğunu dile getirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Uluslararası uyku bozuklukları sınıflamasına göre 85 hastalığın yer aldığı uyku bozuklukları toplumda yaygın görülen bir sağlık problemidir. Değerini ancak kaybettiğimiz zaman anladığımız ve sağlıklı yaşam için vazgeçilmez olan uykunun önemini bilen sağlıklı nesillerin yetişmesi için çalışmalıyız."

– "Uyku bozukluklarının tanı ve tedavisi, sosyal-toplumsal bir gerekliliktir"

TÜSAD Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Köktürk, sağlıklı bir yaşam için uyku süresi kadar, kaliteli uykunun da önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda hızla gelişen teknolojiye paralel olarak, özellikle genç popülasyonda cep telefonu, bilgisayar ve televizyon gibi cihazların yatak odalarında ve yaygın kullanımı uyku-uyanıklık döngüsünün bozulmasına yol açıyor. Bu durum gün içi performansı olumsuz etkiliyor ve yaşam kalitesini bozuyor. Uyku bozuklukları sonuçları nedeniyle sadece bireysel değil toplumsal bir halk sağlığı problemi oluşturuyor."

Prof. Dr. Oğuz Köktürk, uyku bozukluğu tanısının önemine işaret ederek, "Uyku bozuklukları, en sık görülen tablosu uyku apne sendromu, sabah yorgunluğu, kardiyak ve metabolik etkilenme, gündüz aşırı uyku hali ve trafik-iş kazaları gibi sonuçları nedeniyle sadece bireysel değil, toplumsal düzeyde önemli bir halk sağlığı problemi. Bu nedenle uyku bozukluklarının tanısı ve tedavisi, sosyal-toplumsal bir gereklilik." diye konuştu.