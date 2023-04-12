Uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya’nın, yakalandığı villadan çıkanlar hayrete düşürdü

Polisin yaklaşık 10 yıldır peşinde olduğu uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, dün Sarıyer’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 5 adamıyla yakaladığı Ürfi Çetinkaya’ya yönelik operasyon detayları ortaya çıktı.

FİZYOTERAPİST

İddiaya göre, emniyet istihbarat birimleri, Ürfi Çetinkaya’nın Sarıyer, Zekeriyaköy ya da Uskumruköy’de olduğu bilgisine ulaştı. Yaklaşık bir yıl önce yapılan ihbarda elde edilen bilgi, Narkotik Daire Başkanlığı tarafından İstanbul Emniyetine bildirdi. İstanbul Narkotik Polisi, Sarıyer’de araştırma başlattı. Özellikle bahçeli büyük villaların bulunduğu Zekeriyaköy mercek altına alındı. İncelenen adresler içerisinde bazı şüpheli villalar bulundu. Bu adresler takibe alındı.

ŞÜPHELİ ADRES BULUNDU

Adreslerden birinde, çok kimsenin gelip gitmediği, günlük rutine uymayan bir yaşantı olduğu fark edildi. Altı aylık takipte eve düzenli olarak gelip giden bir kişi fark edildi. Şüphelinin ilçe ekiplerince durdurulması ve bilgilerinin alınması sağlandı. Polisin şüphelendiği kişinin fizyoterapist A.Ö. olduğu öğrenildi.

FİZYOTERAPİST’TEN ULAŞILDI

Çetinkaya’nın felçli olduğu için fizyoterapist ihtiyacı olduğunu değerlendiren polislerin şüphesi iyice söz konusu villada yoğunlaştı. Devam eden takipte Ürfi Çetinkaya’nın evde olduğu anlaşıldı.

TEKNOLOJİ KÖPEKLERİ İLE ARAMA

Çetinkaya’nın evde olduğunun netleşmesinin ardından düzenlenen operasyonda, Ürfi Çetinkaya ile biri Afgan uyruklu 5 adamı yakalandı. Uyuşturucu bulma eğitimli ve teknoloji arama eğitimli köpeklerle arama yapıldı.

KRİPTO TELEFON BULUNDU

Aramalarda bir miktar uyuşturucu, 2 tüfek ve 2 tabanca, 175 av tüfeği mermisi, 203 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Teknoloji arama köpekleri Rio ve Atena’nın tuvaletlerde gizli bölmelerde 2 kripto cep telefon bulduğu öğrenildi.

DİŞ KLİNİĞİ YAPMIŞ

Villada yapılan aramalarda dikkat çeken bir durumla daha karşılaşıldı. Çetinkaya’nın villasına diş kliniği yaptırdığı ortaya çıktı. Diş muayenehanesinin görüntüleri de basın ile paylaşıldı.