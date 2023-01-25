‘Uyuşturucu kullanım yaşı 10’a kadar düştü’

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy, YouTube kanalında hazırladığı ‘Kervan Yolda Dizilmez’ programında, Bursa Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Suat Kızılhan ile birlikte Türkiye’deki en büyük sorunlardan biri olan uyuşturucu madde kullanımını masaya yatırdı.

“TÜRKİYE’DE 10 MİLYON, BURSA’DA 500 BİN BAĞIMLI VAR”

Bursa’daki uyuşturucu krizinin konuşulduğu programda soruları yanıtlayan Bursa Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Suat Kızılhan, ülke genelinde 10 milyon, Bursa’da ise 500 bini aşkın uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdü.

“RAHATLAMAK İÇİN, ANTİDEPRESAN NİYETİNE KULLANIYORLAR”

Özellikle 25-30 yaş aralığındaki kişilerde uyuşturucu kullanımın arttığını ve insanların uyuşturucu maddelerini antidepresan olarak rahatlamak için kullandıklarını belirten Kızılhan, en yaygın maddenin Metamfetamin olduğunu bu maddenin ülkeye girişinin 2011-2012 yıllarında Afganlarla birlikte gerçekleştiğini belirtti.

“ÜLKE GENELİNDE 10 MİLYONUN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU KULLANIMI VAR”

“Şu anda ülkemizde, uyuşturucunun boyutu bugün analiz yapılsa, gerçekten milyonları aşan bir boyuta geliyor” diyen Suat Kızılhan, “Yani öyle 1-2 milyon değil ülke genelinde 10 milyonun üzerinde uyuşturucu kullanımı var. En kötü tarafı bunun uyuşturucu satışlarının oldukça rahat bir şekilde yapıldığı bir ortam içerisindeyiz. Sanki kimse onlara müdahale etmiyor, istedikleri şekilde davrandıkları bir durum göze çarpıyor. Önceden yalnızca devlet nezdinde uyuşturucunun boyutu biliniyordu ama şu anda millet tarafından da artık biliniyor herkesin bildiği bir konu haline geldi” ifadelerini kullandı.

“25-30 YAŞ ARASI AŞIRI BİR KULLANIM VAR”

Kızılhan, “Bursa’da normalde insanların anlatımına göre değil, bizlerin analiz ve görüşmeleri ve bizlerin bağımlı yakınlarıyla görüşmeleri neticesinde, bugün uyuşturucu kullanımının 500 bine kadar geldiğine eminiz. Bu durum ile özellikle 25-30 yaş arasında aşırı derecede bir kullanım var” şeklinde konuştu.

“ÖYLE İNSANLAR GELİYOR Kİ İNSANIN AKLI ALMIYOR”

Uyuşturucunun sadece varoş bölgelerde kullanıldığı izlenimi olduğunu, ancak durumun böylece olmadığına dikkat çeken Kızılhan, şunları söyledi:

“Toplumda sanki varoş bölgelerde işsiz güçsüz insanların kullandığı, farklı sıkıntıları olan insanların kullanacağı gibi bir izlenim var. Ama bazen öyle insanlar geliyor ki bakıyorsun insanın aklı almıyor. Diyorum ya bir mühendisin bir doktorun bir mimarın profesörün savcının hakimin kullandığını düşünün, bunun boyutunu artık çözemiyoruz.”

“UYUŞTURUCU KULLANIMI 10 YAŞINA KADAR DÜŞTÜ”

“Normalde şu anda uyuşturucu kullanımı gerçekten 10 yaşında kadar düştü. Kız, erkek çocuğu farketmeden dediğim gibi 10 yaşında düştükten sonra yani en yüksek tabanlı 50-55 yaşlarına kadar uzanıyor. Çoğunlukla erkekler tabi ama şu son 3-5 senede kız çocuklarımız ve kadınlar üzerinde daha çok yoğunlaştı.”

“YÜZDE 100 ONLARLA BAĞLI BİR SİSTEM”

Suat Kızılhan, “Metamfetaminin Türkiye’ye girişi yabancılara ne kadar bağlı” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bizim yaptığımız analizlere göre yüzde 100 onlarla bağlı bir sistem. Tabi şimdi zaten metamfetaminin hammaddesi Afganistan’ da üretiliyor. Bütün ülkelere dağıtıyor. O yıllarda kapının açılması, göç olayının o yıllara denk gelmesi bu maddenin de göç beraberinde ülkemize girmesi demektir. Sürekli Afganistan, İran üzerinden ülkemize ham madde olarak geldi. Şu anda ülkemizde büyük şehirlerde imalathane dediğimiz şeyler çoğu illerimizde var ama bunları üreten yine Afganlar.”

“PİYASADAKİ METAMFETAMİNİN TOPTANCILARI AFGANLAR”

“İmalathanelerde de bu işi bilen onlar, bunun imalatını çok iyi biliyorlar. Nasıl bir madde olduğunu da çok iyi biliyorlar. Türkiye’deki bu işin başındaki her kimse bunlar bunların tekelinde. Bu insanları belli noktalara getirerek ürettiriyorlar. Direkt Afganistan da üretilip gelmiyor.”