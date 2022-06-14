Uyuşturucu şebekesi çökertildi: 11 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuşadası ve Germencik ilçelerinde uyuşturucu satma ve suç işleme amacıyla kurulmuş çeteyi üç aylık takipten sonra çökertti. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Latif SANSÜR

Jandarma ekipleri Kuşadası ve Germencik’te faaliyet gösteren bir suç şebekesiyle ilgili istihbarat edindikten sonra teknik ve fiziki takibe aldı. Üç ay boyunca teknik ve fiziki takip sonunda suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu madde ticareti yapan 14 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerden 11’i gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Operasyon çerçevesinde şebeke üyelerinden uyuşturucu aldıkları belirlenen 27 uyuşturucu kullanıcısı hakkında da yasal işlem başlatıldı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 210 gram metamfetamin, 272 gram kokain, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, 4 ruhsatsız tabanca,4 av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin sorgularının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.