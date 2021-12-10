UZAYI TİCARİLEŞTİRMEK YANLIŞ MI?





Patreon'dan destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek

Cüneyt Özdemir Katıl Butonuna basmak için ►https://www.youtube.com/channel/UCkwH…

Ethereum ile destek olmak için► 0x1E4dfE4a5B00De6e60dAa0dc7d9302c5956fb977

Solana ile destek olmak için► CzKUWgSAvdMWg4F1ZiKMLnuH7eLyZFDp38wKKt3Fjuqe

— Elif Çetin'in sosyal medya hesapları ► @iamelifcetin / @loudandproud.co

—

Dünya’nın kara kutusu inşa ediliyor! Girişim Sermayesi Techventure ile tanışın! Uzayı ticarileştirmek yanlış mı? Google’ın ilk akıllı saati geliyor. Meta Yeni Dünyanın Peşinde. 5G fırtınası 2027’de başlayacak! En Zengin Afrikalı kim? Dijital ikiz teknolojisine giriş. 2022’de iş yaşamı nasıl olacak? 2021 yılında en çok neyi aradık?

—

Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar

Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube

—

Sosyal Medya ►

http://instagram.com/cuneytozdemir

Tweets by cuneytozdemir

—

#cuneytozdemir