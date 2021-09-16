Üzerinde ‘geçersizdir’ yazan 80 bin dolarla 20 ton mal aldı!

İstanbul’da Nijerya uyruklu bir kişi, üzerinde ‘geçersizdir’ yazan 80 bin dolarlık sahte banknot verdiği Türk iş insanından 20 ton ekmek mayası satın aldı. Dolandırıldığını son anda fark eden iş insanı, polise giderek şikayetçi oldu. Polisin yakaladığı dolandırıcı hakim tarafından serbest bırakıldı!

Yurt dışına gıda ürünleri ihraç eden Türk iş insanı A.D., üç yıldır karşılıklı ticaret yaptıkları Nijerya uyruklu A.A.I.A.’ya, son alışverişlerinde 100 bin dolar karşılığında 20 ton ekmek mayası sattı. Yüklü miktarda mayayı satın alan A.A.I.A. karşılığında ilk etapta 20 bin dolar kaparo aldı.

A.D. daha önce defalarca 100 binlerce dolar tutarında ticaret yaptıkları Nijeryalı iş insanına güvenerek paranın geri kalan 80 bin dolarını 13 Eylül’de teslim almak üzere sözleşti. A.D. ile Nijerya uyruklu tüccar geçen pazartesi günü kalan paranın teslimi için Bakırköy Kartaltepe Mahallesi’ndeki bir kafede bir araya geldi.

GÜVENDİĞİ İÇİN PARALARI İNCELEMEDİ

A.D., A.A.I.A.’ya ikramda bulunduktan sonra sattığı ürünün geri kalan kısmı olan 80 bin dolar parayı incelemeye gerek duymadan çantasına koydu. Bir müddet sonra çantasına koyduğu banknotlar halindeki para balyalarını inceleyen Türk iş insanı üzerinde ‘geçersizdir’ yazan 80 bin dolarlık sahte banknotları görünce şoke oldu.

Üç yıldır ticaret yaptıkları kişi tarafından dolandırıldığını fark eden ve bu nedenle şaşkına dönen A.D., kısa süreli paniğin ardından gözleri az önce ayrıldıkları Nijeryalı A.A.I.A’yı aradı. Çevrede göremeyince durumu hemen polise bildirdi. Soluğu poliste alan A.D., zanlının eşkalini emniyet ekiplerine tarif etti.

POLİS YAKALADI, HAKİM BIRAKTI

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi, sokaklar didik didik arandı, Nijeryalı dolandırıcı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının üzerinde yakalandığı sırada 802 adet daha sahte dolar ele geçirildi.

Yabancı uyruklu şüpheli sorgulanmak üzere Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Osmaniye Polis Merkezine götürüldü. A.A.I.A., karakoldaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Nijeryalı dolandırıcının, sevk edildiği adli makamlarca “adli kontrol“ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi. (İHA)

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