Üzerinde ‘Parayla Satılmaz’ yazan tohumlar çiftçiye satıldı





AKP’li Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere destek adı altında dağıttığı ve üzerinde ‘Para ile satılamaz’ ibaresinin yer aldığı tohumların parasının çiftçiden aylar önce peşin alındığı ortaya çıktı.

Çiftçilerin Para verip aldıkları tohumların törenle bedavaymış gibi dağıtıldığı törenin basın duyurusu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın fotoğrafı ile servis edildi

Üzerinde ‘Denizli Büyükşehir Belediyesi desteğidir. Para ile satılamaz’ ibaresinin yer alması hem üreticinin hem de durumu ortaya çıkaran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın tepkisini çekti.

‘ŞOV YOPIYORLAR’

Seçim çalışmaları nedeniyle Acıpayam ilçesinde çiftçilerle bir araya gelen Karaca, üreticilerin parasını ödedikleri tohumların üzerinde sanki hibe edilmiş gibi ibarenin yer aldığını söylemesi üzerine video hazırlayarak sosyal medyada paylaştı.

Karaca bir üretici ile birlikte yer aldığı videoda; “İki ay önce ilçe tarım müdürlüğüne mısır tohumu için iki torbalık tohumun parasını vatandaşımız yatırmış. Bugün ilçe tarım müdürlüğünün parası karşılığı verdiği mısırı ‘Denizli Büyükşehir Belediyesi, satılamaz’ yazısıyla seçim önü şov yapmak için sanki parasızmış gibi dağıtmaya başlamışlar. Üreticimiz isyanda. Üreticimiz 14 Mayıs’ı bekliyor. Çiftçinin aklı ile alay edenlere parasıyla verdiklerini bedava diye, üstelik de siyasi şov malzemesi yaparak belediye başkanları ile dağıtanlardan hesabını sormak için çiftçimiz gün sayıyor” ifadelerini kullandı.

Gülizar Biçer Karaca ve tohumları para ile alan çiftçi

‘ÇİFTÇİ: BİN 350 LİRA YATIRDIM’

Diğer yandan Karaca’ya durumu anlatan bir çiftçi; “İki ay önce bin 350 lira para yatırdım bu iki torbaya. Bugün mısırları dağıtıyorlar. Bak burada para ile satılamaz diye, sanki bize ücretsiz veriyor gibi etiket yapıştırmışlar. Bizim paramızla şov yapıyor” diye konuştu.

Diğer yandan AKP’li Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere destek amacı ile 11 bin 660 çiftçiye yüzde 50 hibe desteği sağladığı ileri sürüldü.

Belediye tohum dağıtım töreni yaptı

‘NE BEDAVA NE YÜZDE 50 DEMEDİLER’

Denizli Büyükşehir Belediyesi mart ayı başında projeye ilişkin paylaştığı bilgi notunda 3 bin 500 üreticiye toplam 85 ton silajlık mısır tohumu desteği vereceğini açıklamıştı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın fotoğrafı ile servis edilen basın bülteninde; Yerli Silajlık Mısır Yetiştiriciliği Projesi kapsamında tohum desteği sağlanacağı belirtilmiş fakat tohumların ücretsiz olduğu ya da yüzde 50 hibe desteği sağlanacağına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Müdürlüğü konuya ilişkin sorularımızı yanıtsız bıraktı.