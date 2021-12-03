Uzlaşma olmazsa ortopedi ve beyin ameliyatları yapılamayacak

Sağlık kurumlarına ortopedi ve omurga cerrahisi alanında tıbbi malzeme tedarik eden medikal firmalarının bağlı olduğu dernekler ortopedi ve beyin cerrahi ameliyatları yapılamaması riskini gündeme getirdi.

Latif SANSÜR

Türkiye’deki tüm Üniversite ve Devlet Hastanelerine ortopedi ve omurga cerrahisi alanında tıbbi malzeme sağlayan üretici, ithalatçı ve bayilerin örgütlendikleri derneklerin yöneticileri yaptıkları ortak açıklamada, üniversite ve devlet Hastanelerine verdikleri malzemelerin parasını alamadıklarını, artan döviz maliyetlerine rağmen fiyatların güncellenmediğini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na birer yazı gönderen TÜSAN, TOBDER, TTÜDER, ORDER ile İç Anadolu Sağlıksan Derneği başkanları, bakanlıklarla Pazartesi gününe kadar uzlaşma sağlanmaması halinde tüm satışların durdurulacağın dile getirdi.

“FİYATLAR YÜZDE 112 ARTIRILMALI”

Bakanlıklar ve SGK‘ya gönderilen yazılarda; Sağlık Uygulama Tebliği (SUT ) fiyatlarının güncelliğini kaybettiği, Sağlık Kurumlarının ödeme sürelerindeki belirsizlik ve artan maliyetleri karşılayamadıkları belirtilerek “Ekonomik planlama yeteneğimizi kaybettik” denildi.

Yazıda şu talepler dile getirildi: “SUT fiyatlarının her yıl TEFE TÜFE ortalamasına göre (yüzde 112) arttırılmasını talep ediyoruz. Tıbbi cihaz firma ödemelerinin en geç 60 gün vade ile gerçekleşmesini ve 2020-2021 yılına dair tıbbi cihaz alacaklarının ödenmesini istiyoruz. Aksi durumda sağlık kurumlarından gelecek talepleri karşılayamayacağımızı üzülerek bildirmek durumundayız.”

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