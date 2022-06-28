Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit oldu

Yazan:
Alaturka Online
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Yayınlanma: 17:54 – 28 Haziran 2022 Güncellenme:

Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu’ndan acı haberi duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 1 askerin şehit olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

* “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

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