Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu’ndan acı haberi duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 1 askerin şehit olduğu belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
* “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit olmuştur.
* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”