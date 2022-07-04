Uzman Çavuş Enes Özgül şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül’ün şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* “Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, 21 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar taziye mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız, 4 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.

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