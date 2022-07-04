Uzman çavuş feci şekilde hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada bayram tatili için memleketlerine gittikleri öğrenilen bir uzman çavuş hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu’nun 55’inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR ile içerisinde 2 uzman çavuşun olduğu otomobil çarpıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan Uzman Çavuş Samet Kula ile Uzman Çavuş Mehmet Akif C. yaralandı. Samet Kula ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılırken, Mehmet Akif C. ise Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Samet Kula, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

TATİL İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Samet Kula ile hastanede tedavisi devam eden Uzman Çavuş Mehmet Akif C.’nin Siirt’te görev yaptıkları ve bayram tatili için memleketleri Sakarya’ya gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. İHA

İlginizi Çekebilir Uzman Çavuş Enes Özgül şehit oldu