Uzman Çavuş Murat Yıldırım şehit oldu, 3 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristler çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım’ın şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.
MSB’den yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Murat Yıldırım şehit olmuş, 3 personelimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır” denildi.
İKİ ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU
Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine, PKK’lı teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
Sabah saatlerinde de açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca’nın şehit olduğu, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulmuştu.