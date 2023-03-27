Uzman isimlerle uzman yorumlar

SERAP Belovacıklı’nın sunduğu “Sokağın Sözü”nde; Gündemdeki olaylar sokakta nasıl karşılık buluyor sorusunun yanıtı aranıyor. Belovacıklı soruyor, Prof. Mithat Baydur, araştırmacı Mehmet Ali Çalışkan, hukukçu Gamze Pamuk Ateşli, Prof. Fuat Keyman, siyasetçi Gaye Usluer ve Aytun Çıray soruları yanıtlıyor. Yılların saha ve stüdyo deneyimine sahip Serap Belovacıklı, pazartesi akşamı “Sokağın Sözü” programıyla Türkiye’nin önemli meselelerini; uzmanlar, akademisyenler, siyasetçiler ve araştırma şirketlerinin analistleriyle değerlendirecek.