Uzmandan isim uyardı: Büyük tehlike

Kocaeli Gebze’de küçük balıkçılık yapan vatandaşlar bilinçsiz avlanmadan son derece rahatsız.

Konuya ilişkin SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan Gebze Eskihisar Su Ürünleri Kooperatifi üyesi Ersin Duman, hükümet yetkililerine çağrıda bulunarak bilinçsiz avlanmanın önlenmesini talep etti.

“BURADA BİR BALIK RANTI VAR”

Küçük balıkçılar olarak, İstanbul ve Çanakkale Boğazı’nda büyük tekneler ve gırgırlar tarafından gerçekleştirilen bilinçsiz avlanmadan rahatsız olduklarını belirten Duman, “Bu sorunun çözülebilmesi için devlet yetkililerinden destek bekliyoruz. Biz bunu CİMER’e de yazdık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yazdık, her yere yazdık. Burada bir balık rantı var. Biz bundan Su Ürünleri Kooperatifi olarak rahatsızız. Çünkü körfeze ne balık giriyor, ne yumurtlayabiliyor… Balık, büyük-küçük demeden satılıyor. Biz bir an önce bu bilinçsiz avlanma yasaklansın istiyoruz” diyerek küçük balıkçıların talebini dile getirdi.

“BAZI BALIK TÜRLERİNİ GELECEKTE SADECE ANSİKLOPEDİLERDE GÖRECEĞİZ”

İstanbul ve Çanakkale Boğazı’nda büyük teknelerin, balıkların geçiş noktalarına ağ atması ve gırgırların av faaliyetleri yürütmesi nedeniyle, balıkların Kocaeli Körfez’ine ulaşamadığına dikkat çeken Duman, “Denizde balık olmaması nedeniyle Gebze Eskihisar Su Ürünleri Kooperatifi balıkçıları olarak bilinçsizce yapılan avlanmanın balık popülasyonunu tehlikeye soktuğunu söylüyoruz. Bu şekilde devam ederse bazı balık türlerini gelecekte sadece ansiklopedilerde göreceğiz… Bunun önüne geçilmesi için İstanbul ve Çanakkale Boğazı’nın giriş ve çıkışlarında 4 mile kadar avcılığın yasaklanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“BALIK KATLİAMINA DEVLET YETKİLERİNİN SON VERMELERİNİ İSTİYORUZ”

Hükümet yetkililerine çağrıda bulunan Duman, “Her türlü balığa büyük-küçük demeden son darbeyi vuruyorlar. Bu balık katliamına ve balık rantına devlet yetkilerinin son vermelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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