Uzmanından corona uyarısı ve kısıtlama çağrısı: Risk çok büyük, uyanın

Türkiye’de corona virüsü vaka sayılarındaki hızlı yükseliş sürüyor. Bugün, 221 bin 463 test yapılırken, 12 bin 381 yeni vaka tespit edildi ve 58 kişi hayatını kaybetti.

Coronayla ilgili, Prof. Dr. Ahmet Saltık, sosyal medya hesabından uyarıda bulunarak, kısıtlama çağrısı yaptı.

Saltık, “Derhal kısıtlara başlayın, bu yangın büyür ve söndüremezsiniz” ifadelerini kullandı.

İkinci ve üçüncü dalga için de çok uyardıklarını kaydeden Saltık, “Masum insanlar ölmesin; salgını bilimsel-insani yönetin; ticari-politik-alaturka değil; RİSK ÇOK BÜYÜK, UYANIN” ifadelerini kullandı.

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